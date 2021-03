Fukushima, 10 ans plus tard

Le 11 mars 2011, un puissant séisme sous-marin d’une magnitude de 9 déclenche un tsunami qui happe durement le Japon, et sème la catastrophe dans la petite ville de Fukushima. Là-bas, la centrale nucléaire est compromise, ce qui cause le rejet d’importantes émissions radioactives dans l’air, les eaux et les sols de la région.

Selon des chercheurs de l’ONU, les émissions radioactives qui ont suivi le drame n’ont pas produit d’effets négatifs sur la santé des Japonais.

Une cérémonie sera tenue par le gouvernement au Théâtre national de Tokyo, pendant laquelle l’empereur Naruhito prendra la parole. Un moment de silence sera observé à 2 h 46, moment du drame.