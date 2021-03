Abus et harcèlement à Natation artistique Canada

Natation artistique Canada est dans la tourmente depuis quelques mois. Déjà en fin septembre, Radio-Canada dévoilait que le centre d’entraînement de l’équipe nationale senior avait fermé ses portes en raison d’allégations d’abus et de harcèlement.

Ce matin, Sylvie Fréchette, championne olympique de natation artistique, sera accompagnée par un groupe d’athlètes issus de partout au pays pour discuter « de la culture toxique qu’elles ont vécue pendant plus de dix ans au sein de Natation artistique Canada ».

L’appel à la presse est sans équivoque : « Les athlètes témoigneront des abus psychologiques, de la honte corporelle et du harcèlement dont elles ont été victimes. Elles parleront de la manière dont on les a convaincues que ces abus étaient acceptables dans le cadre de ce sport et qu’ils faisaient partie de la discipline nécessaire pour réussir dans la natation artistique. Elles expliqueront également en quoi, à leur avis, Natation artistique Canada a échoué à prioriser la protection et le soutien aux athlètes. »