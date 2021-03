Pas de relâche pour les constats d’infraction liés à la COVID-19

La relâche scolaire a été l’occasion pour plusieurs fêtards de célébrer, mais des dizaines d’entre eux ont eu droit à la visite de policiers qui leur ont remis des constats d’infraction.

À Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec, 36 personnes étaient réunies dans un chalet de location lorsque les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont intervenus vers 20 h 30 samedi soir, alertés par un voisin. La fête a pris fin abruptement et les personnes présentes ont reçu des amendes de 1550 $. En raison du manque de collaboration de certains fêtards, des constats ont aussi été distribués pour des insultes proférées à l’endroit des agents de la paix et pour entrave au travail de policiers. L’intervention s’est prolongée jusqu’à 3 h du matin.

À Saint-Jules, en Beauce, une fête dans une résidence privée samedi soir s’est soldée par 24 rapports d’infraction généraux (RIG), dont 17 à des adultes et 7 à des personnes d’âge mineur.

À Montréal, c’est le non-respect du couvre-feu qui a entraîné le plus grand nombre de constats. Ainsi, entre le 1er et le 7 mars, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique avoir émis 372 constats ou RIG, dont 263 pour des accrocs aux règles du couvre-feu.

À Sherbrooke, 39 constats pour non-respect du couvre-feu ont été émis, ainsi que 6 pour des rassemblements illégaux. Les données publiées par le Service de police de la ville font cependant état d’une baisse du nombre d’infractions par rapport à la semaine précédente, pendant laquelle 97 constats avaient été recensés.

À Québec, une manifestation tenue dimanche devant l’Assemblée nationale pour la reprise des activités physiques organisées a mené à la distribution de 13 constats d’infraction à des personnes qui ne respectaient pas les règles de distanciation ou qui ne portaient pas de masque. Les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont également procédé à l’arrestation de cinq manifestants qui n’ont offert aucune collaboration avec les forces de l’ordre. Au total, ce sont 97 RIG qui ont été remis entre le 1er et le 7 mars, dont 66 en lien avec le non-respect du couvre-feu.

Plusieurs régions ont basculé en zone orange lundi, à l’exception de Montréal et de ses quatre régions limitrophes. Pour les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de Mauricie-et-Centre-du-Québec et de l’Estrie, le couvre-feu débutera donc un peu plus tard, soit à 21 h 30. Les salles à manger des restaurants seront ouvertes aux « bulles familiales » et les salles de sport peuvent aussi reprendre leurs activités. Quant aux lieux de culte, il leur est désormais possible d’accueillir jusqu’à 100 personnes dans les zones orange.

