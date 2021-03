Passage à la zone orange pour certaines régions

Plusieurs régions du Québec passent à la zone orange à compter d’aujourd’hui, mais pas le (très) grand Montréal, incluant Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière. Partout ailleurs, les salles à manger des restaurants vont ouvrir aux «bulles familiales», le couvre-feu débutera à 21 h 30, et les salles de spectacles et gyms pourront recommencer à accueillir des clients, à condition de respecter les autres mesures sanitaires, tel qu’une saine distance entre chaque personne. La pratique de sports en duo sera permise et la limite de fidèles pour les lieux de culte augmentera à 100 personnes dans toutes les zones orange.

Montréal et les régions limitrophes sont toujours sous surveillance des autorités, qui craignent une hausse des cas après la relâche.