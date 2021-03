Quoi retenir de la fin de semaine?

La COVID-19, encore et toujours

Les semaines se suivent et se ressemblent au Québec, où la situation de la COVID-19 semble rester stable. Samedi, Québec a recensé 749 nouveaux cas de COVID-19 tandis que, dimanche, on comptait 707 cas supplémentaires. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rappelé qu’à compter de demain, les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec passeront au palier orange, soulignant au passage que «ce n’est pas le temps d’aller dans une autre zone quand ce n’est pas essentiel».

Les restrictions visant à limiter la propagation du virus s’assouplissent certes, mais 36 personnes ont reçu un constat d’infraction de 1550 $ samedi soir après s’être rassemblées illégalement dans un chalet de Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec.

Dans un autre ordre d’idées, le géant pharmaceutique Merck et le laboratoire américain Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé samedi des essais prometteurs pour un médicament contre la COVID-19. Administré par voie orale, le médicament à l’étude a réduit de façon significative la charge virale chez les patients au bout de cinq jours de traitement.