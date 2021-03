Québec signale 707 nouveaux cas et sept décès supplémentaires

La situation sanitaire demeure stable au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, les autorités ont identifié 707 nouveaux cas de COVID-19 depuis le bilan quotidien de la veille. Le nombre de cas actifs s’élève à 7100.

Les autorités ont aussi déploré sept décès liés à la maladie, dont deux sont survenus dans les 24 dernières heures, quatre entre le 28 février et le 5 mars, et un dernier avant le 28 février.

Depuis le début de la pandémie, 292 631 infections ont été signalées, et 10 472 d’entre elles se sont avérées mortelles.

L’Institut national de la santé publique du Québec n’a pas dévoilé de nouvelles données quant au nombre de cas confirmés de variants. Toutefois, il note que le nombre de cas présomptifs nécessitant un criblage a augmenté de nouveau, passant de 1576 à 1700.

La situation s’améliore encore sur le front hospitalier. Les 592 hospitalisations rapportées par les autorités, soit neuf de moins que la veille, représentent le plus petit total depuis la mi-novembre. Les autorités recensaient deux patients de moins aux soins intensifs, pour un total de 107.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif

Dans les zones rouges, on a recensé 329 nouveaux cas à Montréal, 89 en Montérégie, 85 à Laval, 60 dans les Laurentides et 49 dans Lanaudière.

Dans les zones qui deviendront orange à compter de lundi, on a enregistré 30 cas supplémentaires dans la Capitale-Nationale, 10 en Mauricie–Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches et seulement neuf en Estrie.

À ce sujet, le ministre de la Santé Christian Dubé a rappelé que « ce n’est pas le temps d’aller dans une autre zone quand ce n’est pas essentiel ».

En ce qui concerne les zones déjà orange, on signalait 24 nouveaux cas en Outaouais, trois au Saguenay–Lac-Saint-Jean et un en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les autorités ont indiqué que 24 413 prélèvements ont été effectués et 25 978 analyses ont été réalisées vendredi.

La campagne de vaccination a légèrement ralenti par rapport à la veille. Selon le ministère de la Santé, 15 329 doses ont été administrées samedi, pour un total de 548 136. Dans la population, 6,5 % des personnes sont vaccinées.