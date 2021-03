7 Montréal, 2 mars 2021 | Aux soins intensifs, Virginia Maranon, une patiente atteinte de la COVID-19 est hospitalisée depuis le 24 février. Elle mange son dîner. « Je ne sais pas comment j’ai attrapé la COVID-19. Je me suis protégé et je ne sors presque jamais. J’ai même arrêté d’aller à l’église depuis un an. » Son mari, également atteint du virus, est lui asymptomatique. Valérian Mazataud Le Devoir