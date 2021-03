Les réactions aux plaintes onusiennes des Atikamekw

Le monde du droit et celui des Autochtones se croiseront aujourd’hui. Deux ministres québécois, celui de la Justice et celui responsable des Affaires autochtones, prévoient une annonce au sujet des services offerts aux Premières Nations et aux Inuits en matière de justice.

MM. Simon Jolin-Barrette et Ian Lafrenière seront certainement questionnés sur le fait que les Atikamekw se tourneront lundi vers les Nations unies pour « obtenir justice » au nom de Joyce Echaquan. Ils profiteront de la journée internationale des femmes pour déposer des plaintes devant cinq instances de l’institution. « Il faut que le monde voie ce qui se passe au Canada avec les peuples autochtones », a affirmé le vice-chef de Manawan.