Conseil de la fédération

Habituellement, les premiers ministres des provinces et des territoires canadiens discutent avec le premier ministre Justin Trudeau le jeudi soir. Aujourd’hui, les dirigeants du Conseil de la fédération, menés par son président François Legault, tiennent une conférence de presse.

Même si les doses des différents vaccins arrivent plus régulièrement et plus massivement qu’il y a un mois, la question de la campagne de vaccination risque de surgir, comme celle de la relance économique. Le sujet du financement de la santé était au cœur de la dernière rencontre entre le Conseil et M. Trudeau.