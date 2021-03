Trois conférences de presse sur la COVID-19

C’est une journée chargée pour les autorités politiques et sanitaires s’occupant de la COVID-19 : trois conférences se tiendront aujourd’hui, dont la plus attendue est probablement cette que tiendra François Legault sur le coup de 17 h. Le premier ministre québécois avait promis qu’il ferait une mise à jour des mesures sanitaires prévues pour la période qui suit la semaine de relâche. S’il a récemment donné quelques indices sur de possibles assouplissements, notamment pour les salles de spectacle, la présence inquiétante des variants pourrait forcer le gouvernement à jouer de prudence. Certaines régions changeraient-elles aussi de couleur ?

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau fera son bilan pandémique à 11 h 30, cette fois accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne. On peut donc s’attendre à des annonces de nature économique.

Et finalement à 13 h 30, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, présentera le portrait pandémique de la métropole, où le nombre de cas issus des nouveaux variants risque d’être au cœur de la discussion.