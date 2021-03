Feu vert à Contrecoeur: une «excellente nouvelle» selon le Port de Québec

Les deux projets ont beau être perçus comme des concurrents, les promoteurs de Laurentia à Québec se sont réjouis publiquement mardi du feu vert donné au terminal de Contrecœur.

« C’est une excellente nouvelle que la réalisation du terminal Contrecœur », a réagi l’Administration portuaire de Québec (ADMQ) mardi. À ses yeux, « l’accroissement des échanges maritimes mondiaux » rend possible la cohabitation des deux projets de conteneurs.

« Tous les projets de développement sur le St-Laurent nous permettront de mieux concurrencer la forte compétition des ports américains », a fait valoir l’organisation par courriel.

Deux projets concurrents, aux yeux du maire

Le gouvernement Trudeau a annoncé lundi soir qu’il donnait son feu vert au projet Contrecœur en dépit de la menace qu’il représente pour l’habitat essentiel du chevalier cuivré, une espèce de poisson en voie de disparition du Saint-Laurent.

Le terminal nécessitera des investissements de 750 millions de dollars et on estime que plus d’un million de conteneurs et jusqu’à 1200 camions chaque jour y transiteront chaque année.

Avec son quai en eau profonde destiné aux plus grands navires, Laurentia, serait associé, de son côté, à des investissements de 775 millions $ avec 700 000 conteneurs en circulation annuellement.

Dans le passé, le maire de Québec, Régis Labeaume a souvent opposé les deux projets. Le problème qui nous préoccupe dans le projet Laurentia est que le Port de Montréal tente par tous les moyens de tuer ce projet. « Le problème qui nous préoccupe dans le projet Laurentia est que le Port de Montréal tente par tous les moyens de tuer ce projet », avait-il dénoncé l’automne dernier sur les réseaux sociaux.

À Québec, l’appui affiché du maire au projet Laurentia lui a par ailleurs valu de nombreuses critiques lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

D’autres détails suivront.