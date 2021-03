Bilan vaccinal

Le gouvernement québécois fera, à 13 h, le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, mènera le bal avec le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

Il sera probablement question des délais d’attente qui ont été observés lundi et de l’élargissement rapide du public visé, puisque les 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir une première dose.

Le vaccin d’AstraZeneca pourrait aussi faire l’objet de discussions, car un comité fédéral d’experts a affirmé lundi que les provinces ne devraient pas l’utiliser pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Cette consigne pourrait, qui sait, permettre aux Québécois plus jeunes de recevoir rapidement des vaccins.