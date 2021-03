Vaccination de masse à Montréal

La Stade olympique et le Palais des congrès seront mis à contribution, dès aujourd’hui, pour vacciner la population la plus âgée de la plus grande ville du Québec. Les personnes de 85 ans et plus y seront vaccinées contre la COVID-19, à condition de s’être d’abord inscrites sur le portail Clic Santé. Le service a connu quelques difficultés lors de sa première journée de mise en service, jeudi, mais les problèmes devaient être rapidement réglés.