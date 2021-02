12 Laval, 25 février 2021 | « Jeudi matin, je me suis rendu à Laval pour une des premières cliniques de vaccination destinées aux 85 ans et plus. J’ai rencontré Marie-Paule Jobin, 87 ans, et sa fille Dorothy, des gens super sympathiques, je suis resté avec elles. En plus de rencontrer des gens extraordinaires dans cette clinique, je suis très satisfait de cette image. » Jacques Nadeau Le Devoir