Quoi surveiller cette fin de semaine?

Début de la relâche

C’est officiellement à partir de ce matin que débute la semaine de relâche — la deuxième de l’actuelle pandémie. Pour donner quelques options aux familles qui auront le plaisir parfois épuisant de gérer la marmaille, le gouvernement Legault a mis en place certains assouplissements, en ouvrant les cinémas, les arénas et les piscines.

Ce sera aussi possible d’aller jouer dehors en groupe de maximum huit personnes. Il n’est pas interdit de louer des chalets ou des chambres d’hôtel, pour autant que l’on respecte sa bulle familiale. À plusieurs reprises dans les derniers jours, le gouvernement Legault s’est montré inquiet à ce sujet, car il craint que la prochaine dizaine cause une remontée des cas de COVID-19. Le premier ministre a répété souvent qu’il n’était pas sage de faire garder ses enfants par les grands-parents, plus à risque.