Les jeunes et les aînés

C’est sans le premier ministre François Legault que se tiendra la conférence de presse du gouvernement du Québec sur la situation de la pandémie de COVID-19. C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui seront devant les journalistes.

La Presse canadienne avançait mercredi que Québec demanderait aux élèves du primaire dans le Grand Montréal de porter le masque médical en classe au retour de la semaine de relâche.

C’est par ailleurs à partir d’aujourd’hui que les Montréalais de 85 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner en passant par le site Internet quebec.ca/vaccincovid ou en composant le 1-877 644-4545 entre 8 h et 18 h. Ce sera probablement davantage un test pour le système téléphonique, plus adapté aux habitudes des aînés.