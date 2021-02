La COVID-19 à Montréal

C’est encore à Montréal où la situation pandémique est encore la plus inquiétante. À preuve, le grand Montréal recevra en premier les doses de vaccins destinées aux aînés de 85 ans et plus.

Cet après-midi, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, fera part de l’état des lieux dans la métropole. La présence possible de nouveaux variants de la COVID-19 dans les écoles est une des situations inquiétantes. La plupart des écoles fermées en raison d’importantes éclosions se trouvent dans le Grand Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera présente à la conférence de presse.