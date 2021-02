Vaccination olympique

Non, François Legault n’annoncera pas le retour des Expos, mais c’est bien au Stade olympique qu’il rencontrera la presse à 13 h en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le Stade devrait donc être un des sites désignés pour la vaccination des Montréalais vivant dans l’est de l’île. Ce sera certainement l’occasion pour le gouvernement de faire un état des lieux de la vaccination de la population, au moment où les doses semblent enfin nous parvenir.