Des cas de COVID-19 au centre de détention de l’immigration de Laval

Devant une éclosion de COVID-19, Solidarité sans frontières (SSF) exige la libération immédiate des personnes détenues au Centre de surveillance de l’immigration de Laval (CSIL). Selon cet organisme, qui défend les droits des migrants, au moins trois personnes ont reçu un diagnostic positif au SRAS-CoV-2 et seraient maintenues en isolement. L’un d’eux observerait une grève de la faim depuis une semaine.

« Honnêtement, on pense que, dans une pandémie comme ça, c’est complètement illogique de garder des gens dans de petits espaces comme ça », a dit l’une des porte-parole de SSF, Tanya Rowell Katzemba. Elle souligne que, d’après plusieurs organisations de défense des droits de la personne, c’est non seulement une pratique cruelle, mais aussi « inefficace » pour contenir le virus. « Il y a des gens qui travaillent au centre, qui en sortent et y retournent. Ce n’est pas une bonne stratégie de santé publique, en plus d’être une pratique inhumaine. »

Au printemps dernier, pendant la première vague, une dizaine de détenus craignant d’attraper la COVID-19 avaient entamé une grève de la faim pour protester contre l’absence de mesures sanitaires adéquates et réclamer leur libération. Le gouvernement fédéral avait alors commencé à relâcher certaines personnes. En avril, un membre du personnel — un agent de sécurité — avait été infecté, mais aucune autre personne n’avait été contaminée au CSIL.

En novembre dernier, seules 12 personnes étaient détenues au Centre de surveillance de l’immigration de Laval, sur une capacité de 109. Le gouvernement de Justin Trudeau avait alors indiqué qu’il souhaitait mettre en place des solutions de remplacement à la détention. « Il y a bien des systèmes qu’on va examiner dans les mois et les années à venir pour voir si on peut les améliorer », avait-il dit au Devoir.

Rappelons qu’une personne peut être emmenée au centre de détention pour divers motifs, parce qu’elle fait face à l’expulsion et qu’un agent frontalier craint qu’elle ne se présente pas à l’aéroport pour son renvoi, par exemple, ou encore parce que son identité n’est pas établie.

Selon Solidarité sans frontières, qui tiendra une conférence de presse mardi matin sur le sujet, même si une personne atteinte de la COVID-19 doit faire une quarantaine d’une manière ou d’une autre, il n’est pas acceptable qu’elle soit obligée de la faire entre les murs d’un centre de détention. « Ce n’est pas comparable. Une personne qui est détenue et [touchée par] la COVID ne peut pas contrôler son environnement, ce qu’elle mange ou ce qu’elle écoute à la télé », dit Mme Rowell Katzemba en déplorant le manque d’autonomie dans ce type de quarantaine en captivité. « Il y a une certaine liberté quand on fait une quarantaine chez soi, et c’est ce qu’on veut pour ces gens-là. »