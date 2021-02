Réserver un hôtel pour la quarantaine obligatoire reste très difficile

Les premiers voyageurs obligés de se mettre en quarantaine de trois jours à l’hôtel atterrissaient lundi avant-midi à Montréal, alors qu’on ignorait encore ce qui arriverait à ceux qui n’ont pas pu faire une réservation dans un des quatre hôtels désignés par Ottawa.

Le système de réservation par téléphone mis sur pied par le gouvernement fédéral et géré par une compagnie privée connaît des cafouillages depuis vendredi.

« J’en suis à mon quatrième jour, avec plus de 13 heures d’attente accumulée, et la ligne qui coupe au bout de trois heures », se plaignait Jessica El-Khoury Dagher sur une page Facebook, lundi matin.

La résidente de Montréal qui tentait de faire une réservation pour le retour de son conjoint au pays a finalement réussi à obtenir la ligne.

Vendredi, les autorités fédérales assuraient que les problèmes seraient rapidement réglés.

Chez American Express Global Business Travel on disait, vendredi soir, recevoir un très grand volume d’appels, 22 000 en 18 heures. La compagnie assurait faire des efforts, avec l’Agence de la santé publique du Canada, pour diminuer les temps d’attente.

À l’agence, on ne pouvait pas dire, lundi avant-midi, quel sort attend les voyageurs qui atterrissent sans réservation d’hôtel de quarantaine.

Lundi avant-midi, à l’aéroport Montréal-Trudeau, on croisait très peu de voyageurs. Les journalistes étaient toutefois nombreux à attendre l’arrivée du premier vol de voyageurs qui devront subir un test de dépistage de la COVID-19 et attendre son résultat pendant trois jours dans un hôtel à proximité de l’aéroport.

À Ottawa, l’opposition s’en prenait au gouvernement. « Si le gouvernement fédéral avait abordé la question en amont, plus tôt, beaucoup plus tôt, clairement, beaucoup plus clairement, on n’en serait pas aujourd’hui à tenter de diagnostiquer ce qui est un embouteillage grave à partir d’une structure qui n’a été annoncée et déployée que trop tardivement », a dit le chef bloquiste Yves-François Blanchet lors d’un point de presse lundi matin.

Le chef bloquiste appuie toutefois la règle de séjour obligatoire à l’hôtel. « Ce n’est pas parce que c’est mal fait que ce n’est pas une bonne idée. Ce n’est pas parce que c’est fait tout croche ou trop tard que ce n’est pas une bonne idée. Ça aurait dû être appliqué plus tôt, ça aurait dû être appliqué mieux », a-t-il martelé.