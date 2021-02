L’Outaouais passe en zone orange

Dès aujourd'hui, l’orange se rapproche un peu plus de Montréal. La région de l’Outaouais et sa plus grande ville, Gatineau, passent à ce palier d’alerte moindre. Il y sera par exemple permis, à environ une heure de Montréal au plus près, de fréquenter une salle de sport ou de s’attabler à deux dans la salle à manger d’un restaurant. Une preuve de résidence dans la région peut être exigée.

L’Outaouais est la seule région du Québec à perdre sa couleur rouge cette semaine, comme cela avait été annoncé par le premier ministre François Legault, mardi dernier. Comme à Ottawa et dans l’Est ontarien, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre de cas quotidien de COVID-19 y est en forte baisse. La région rejoint ainsi la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, des régions qui ne craignaient pas jusqu’ici l’invasion de Montréalais.