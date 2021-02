Quoi retenir de la fin de semaine?

Une première députée québécoise infectée par la COVID-19

Une députée québécoise a contracté la COVID-19, la première depuis le début de la pandémie. Il s’agit de la whip en chef du Parti libéral, Filomena Rotiroti. Samedi après-midi, la cheffe du parti, Dominique Anglade, avait d’abord indiqué qu’un membre de son caucus avait reçu un diagnostic positif, mais elle n’en avait pas précisé l’identité. Mme Rotiroti, qui a assuré s’être placée en quarantaine, était présente lors de la séance de jeudi au Salon bleu. Elle a passé un test après avoir eu vent jeudi qu’un membre de son entourage avait la maladie.

Au Québec, pourtant, la deuxième vague semble se résorber de plus en plus. En effet, la courbe du nombre de nouveaux cas continue à suivre une pente descendante, tout comme celle des personnes hospitalisées. Dimanche, la province a d’ailleurs atteint son bilan quotidien le plus bas depuis près de cinq mois avec 666 nouveaux cas de COVID-19.

Malgré ce bilan qui s’améliore partout au pays, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique fédérale, a appelé ses concitoyens à rester prudents devant le risque d’explosion du nombre d’infections que les variants présentent. En date de jeudi, on comptait au Canada un peu plus de 700 cas confirmés de COVID-19 liés à des variants du virus qui pourrait provoquer une troisième vague encore plus dévastatrice.

Chez nos voisins du sud, la pandémie continue de sévir fortement alors que le triste cap du demi-million de morts est sur le point d’être atteint. Selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, c’est un peu plus de 497 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19 depuis le premier décès annoncé le 29 février 2020.