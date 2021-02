2 Montréal, 15 février 2021 | L’auteur Patrick Senécal passe encore une fois à l’écran avec une nouvelle série d’anthologie. « J’aime photographier les artistes dans un lieu contextuel qui rappelle leur œuvre, mais c’est parfois impossible. En l’occurrence, le lieu n’est pas forcément évocateur de l’univers de Senécal, alors, à la suggestion d’une collègue, je me suis inspiré des photos de Hitchcock, souvent photographié de profil, et tout à fait dans l’esprit du nouveau projet de l’auteur. Je ne sais pas si ça transparaît, mais ça permet de me guider au moment de la prise de vue. » Valérian Mazataud Le Devoir