Le point sur les mesures sanitaires

La pandémie de coronavirus sera le sujet de pas moins de trois séances aujourd’hui à Ottawa.

Comme c’est souvent le cas le vendredi, le premier ministre Justin Trudeau prendra la parole sur la COVID-19 — mais cette fois il ne sera pas installé devant son domicile.

Des fonctionnaires fédéraux partageront en matinée les plus récentes données de modélisation au sujet de la COVID-19 et des répercussions possibles des mesures de santé publique. Plus tard, des ministres fédéraux tiendront une conférence de presse, aussi sur la pandémie.

En Ontario, Doug Ford pourrait décider aujourd’hui de ne pas lever l’ordonnance de maintien à domicile pour les régions de Toronto, Peel, York et North Bay.