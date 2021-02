Reprendre contact avec la nature animale au zoo

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

Après quatre petits mois d’exploitation, le tant attendu nouveau Biodôme de Montréal avait dû, comme tous les autres musées, refermer ses portes à la fin de l’année de 2020, confinement oblige. Sa réouverture, le 8 février dernier, le place ainsi en haut de la liste des activités à ne pas manquer durant la relâche… si tant est que vous ayez pensé à réserver vos billets en ligne. S’il n’y a pas de programmation spéciale pour la relâche, des animateurs seront toutefois en poste pour répondre aux questions des visiteurs, petits et grands. Ceux-ci pourront expérimenter le parcours multisensoriel récemment imaginé pour accéder aux cinq écosystèmes, en empruntant par exemple un corridor glacé de 15 mètresavant de s’aventurer dans l’habitat polaire des manchots ou en étant frappés par l’humidité à l’approche de la forêt tropicale.

Pour respecter les recommandations gouvernementales en matière de distanciation sociale, le port du masque sera obligatoire, et seules 25 personnes à la fois seront admises toutes les demi-heures.

Photo: Claude Lafond/Espace pour la vie

La capacité d’accès au site du Zoo de Granby est aussi restreinte. Les billets doivent être achetés en ligne en réservant la journée de son choix et un des deux blocs de visite : de 9 h 30 à 13 h ou de 14 h à 17 h 30.

Si une grande partie de la zone extérieure du Zoo de Granby était ouverte au public tout l’hiver, l’ouverture des autres se fera de façon progressive. Ainsi, dès le 27 février, les visiteurs pourront découvrir le continent africain, en plus de l’Asie, de l’Amérique du Sud et de l’Océanie, de même que tous les pavillons intérieurs qui y sont associés.

Les enfants pourront également profiter de deux zones extérieures de jeu avec glissades. Le restaurant intérieur sera toutefois fermé, mais celui situé à l’extérieur vendra des boissons chaudes et des collations.

Une expérience complémentaire en ligne

Et parce que les deux établissements prévoient que les billets s’envoleront très rapidement, ils ont également pensé développer une offre parallèle à distance.

Du 1er au 5 mars, le Zoo de Granby propose ainsi une visioconférence à 9 h 15 chaque jour sur un thème différent, comme les félins ou encore un guide de survie des animaux en hiver. Chaque conférence sera suivie d’un atelier de création en lien avec la thématique. Les gens doivent s’y inscrire par le site Web.

Photo: Zoo de Granby

Le 2 mars à 15 h, le Biodôme propose quant à lui un rendez-vous animé en direct sur Facebook où toute la famille pourra tester ses connaissances et déboulonner certains mythes sur le comportement du castor ou les habitudes alimentaires du caïman. Pour ceux qui rateraient ces rendez-vous, le jeu-questionnaire est aussi offert sur le site Web d’Espace pour la vie, qui comprend bien d’autres thèmes propres à chacun des trois autres musées (Planétarium, Insectarium et Jardin botanique).

Espace pour la vie lancera également quatre séries de balados pour les enfants de 7 à 9 ans pour chaque musée. La première, qui portera sur les planètes, sera en ligne dès le 22 février, et les trois autres seront diffusées au cours de l’année.

L’ours blanc dans son nouvel habitat

À Québec, les visiteurs de l’Aquarium pourront enfin découvrir le nouvel habitat construit pour les ours blancs dans un décor au caractère naturel avec pierres, chute, rivière et grand bassin central. Sur réservation d’un billet en ligne et selon un horaire établi, ils auront accès à la quasi-totalité de l’offre habituelle, y compris le pavillon des profondeurs, les bassins des méduses ainsi que le pavillon des eaux douces et salées. Seule la section des bassins de contact sera fermée en raison de travaux en cours, de même que les services de restauration.

À la rencontre de la faune québécoise

Seul zoo extérieur sur l’île de Montréal, l’Écomuséum sera ouvert tous les jours durant la relâche. Les familles pourront ainsi partir à la rencontre de la faune québécoise, notamment les renards arctiques, la loutre de rivière, les cerfs de Virginie et les loups gris. La réservation de billets est obligatoire, de même que le port du masque en tout temps.

Safari et randonnées

Situé à Montebello, le parc Oméga offre plusieurs parcours pour profiter des activités extérieures et pour observer les animaux : un « safari » en voiture de 12 km où l’on peut voir trois nouveaux bébés orignaux de huit mois qui se sont récemment ajoutés à la faune du parc, des sentiers pédestres au cœur de la nature et des sentiers de raquettes à proximité des cerfs de Virginie.

Les visiteurs pourront également observer les loups, visiter les animaux de la ferme et faire un arrêt à la cabane à sucre pour se procurer une barquette individuelle de tire d’érable. Les places étant limitées, la réservation et l’achat de billets en ligne sont obligatoires. Tous les détails sont disponibles sur leur site Web.