Un projet pour le parc La Fontaine

La Ville de Montréal dévoile cet avant-midi « un projet d’aménagement phare » du Plan directeur du parc La Fontaine, un des poumons verts de la métropole. On évoque un projet « ambitieux » qui va contribuer « directement à l’accessibilité universelle du parc et incarnera un lieu de détente inclusif pour toute la famille ».

Le Plan directeur du parc a été présenté en 2018, et voulait redonner du lustre à l’endroit en réaménageant ses sentiers, en réduisant la superficie des stationnements et en piétonnisant les avenues Calixa-Lavallée et Émile-Duployé.