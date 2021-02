L’enquête publique sur le CHSLD Herron est reportée au mois de septembre. La coroner Géhane Kamel a consenti ce matin, « à contrecoeur », à la demande exprimée lundi par l’avocate de la propriétaire de la résidence privée.

La coroner Kamel a pris cette décision pour des « raisons pratiques » : elle a souligné que l’avocate Nadine Touma, qui représente Samantha Chowieri, aurait pu faire appel de sa décision en cour supérieure si les audiences publiques n’avaient pas été reportées.

Cela aurait chamboulé l’ensemble du calendrier des audiences publiques des prochaines semaines, qui viseront d’autres CHSLD. « Je me dois de minimiser les retards », a-t-elle déclaré.

« Mon seul souci ce matin, c’est le respect des familles endeuillées et de la population », a dit la coroner Kamel, visiblement déchirée par la décision qui s’est imposée à elle.

Les 11 jours d’audience prévus sur le CHSLD Herron sont donc reportés au mois de septembre, ce qui pourrait laisser le temps au Directeur des poursuites criminelles et pénales de prendre une décision quant au dépôt, ou non, d’accusations dans ce dossier actuellement en analyse.

Lundi, Me Touma a soutenu que les audiences publiques pourraient interférer avec une éventuelle poursuite criminelle. Si le report des audiences publiques devait être refusé, l’avocate de la propriétaire du groupe Katasa demandait à la coroner Kamel de mettre en place des ordonnances de non-publication sur l’ensemble de la preuve.

C’est donc définitivement un faux départ pour la série d’audiences publiques sur les décès survenus au printemps dernier dans certains CHSLD du Québec, qui devait commencer cette semaine.

Ces enquêtes du coroner ne visent pas à déterminer les responsables des décès, mais plutôt à formuler des recommandations pour en éviter d’autres à l’avenir. La résidence Herron, où 38 aînés ont perdu la vie en mars et avril 2020, devait être la première à passer sous les projecteurs.

Lundi, des avocats représentant des familles de défunts et des médias avaient plaidé contre le report des travaux ou la mise en place d’une ordonnance de non-publication à large portée.

« Les familles que je représente attendent depuis près d’un an pour avoir des réponses à leurs questions », a fait valoir Patrick Martin-Ménard, qui représente les familles de trois résidents décédés.

En plus de Herron, des enquêtes publiques s’intéresseront au CHSLD des Moulins de Terrebonne, au Manoir Liverpool de Lévis, au CHSLD René-Lévesque de Longueuil et aux CHSLD Laflèche de Shawinigan, Sainte-Dorothée de Laval et Yvon-Brunet de Montréal.

Toutes ces audiences s’inscrivent dans l’enquête publique portant sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, dont le « volet national » doit également avoir lieu l’automne prochain.

Les CHSLD visés par la série d’enquêtes ont été sélectionnés par des juristes et des coroners à la suite de dénonciations de familles, et choisis de façon à former un échantillon représentatif. Les enquêtes se concentrent sur les décès survenus entre le 12 mars et le 1er mai 2020. Le rapport final de la coroner Kamel n’arrivera pas avant le début de 2022.