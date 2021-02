Projet de loi sur les armes d’assaut

Le gouvernement fédéral devrait déposer aujourd’hui un projet de loi pour créer le programme de rachat d’armes d’assaut promis l’an dernier en campagne électorale et annoncé en mai dernier. Les libéraux avaient à ce moment ajouté plus de 1500 modèles et variantes d’armes d’assaut à la liste d’armes prohibées au Canada.

Mais le projet de loi aurait une clause de droit acquis et serait volontaire, selon les grandes lignes dévoilées par les fonctionnaires au printemps dernier.