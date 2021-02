Mamadi Camara dévoile sa version des faits

Mamadi III Fara Camara dit avoir été témoin de l’agression du policier Sanjay Vig de l’intérieur de sa voiture, d’où il a appelé le 911 sans jamais sortir. Dans sa première entrevue à l’émission Tout le monde en parle, dimanche, l’homme victime d’une erreur sur la personne a fourni plus de détails sur son arrestation et ses six jours de détention.

« Ce que je peux vous dire, c’est que je ne suis jamais sorti de mon véhicule. Le policier m’a posé la question quand j’étais au volant, a discuté, et il est retourné à son auto. Je ne suis jamais sorti, je suis toujours resté dans mon auto », a expliqué M. Camara, présent sur le plateau montréalais en compagnie de son avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire.

Pour des raisons légales, c’est celle-ci qui a expliqué sa version des faits pour la suite. M. Camara aurait tout vu de l’altercation entre le policier qui l’a arrêté et un autre individu, après qui il a appelé le service 911. Il serait ainsi resté dans son véhicule sur les lieux, jusqu’à ce qu’un autre policier arrive en renfort, prenne son témoignage et lui permette de partir.

Une fois arrivé chez lui, toutefois, des véhicules de police l’attendaient déjà. Une fois repéré, les policiers l’auraient mis en joue de leur arme à feu, l’auraient empoigné par les épaules pour le sortir de sa voiture par la fenêtre. Un policier aurait alors placé son pied sur la tête de M. Camara pour l’immobiliser, un moment « très traumatisant ».

Durant les 6 jours de détention qui ont suivi, M. Camara dit ne pas avoir pu parler avec sa femme, enceinte, ou ses proches. « Pendant 6 jours je n’ai eu aucune occasion de parler à ma famille. Jamais. » Une fois transféré à la prison de Rivière-des-Prairies, il a dit avoir senti que les gardiens le considéraient comme « un tueur de policier […] un monstre. » Il dit être encore sous le choc d’avoir partagé sa cellule avec des criminels.

« [La libération] a été un grand soulagement, mais en même temps, je m’y attendais. Depuis le jour de mon arrestation, je n’ai cessé de clamer mon innocence. Si on m’avait écouté, si on avait écouté mon récit, peut-être que ça n’aurait pas pris 6 jours [de détention] »

Le Service de police de la Ville de Montréal aurait fouillé de fond en comble l’appartement de M. Camara et les logements avoisinants. Cet élément, parmi d’autres, fait dire à son avocate Me Dufresne-Lemire que « la question raciale se pose ».