Quoi retenir de la fin de semaine?

Legault et la censure

Dans un message publié sur sa page Facebook samedi matin, le premier ministre François Legault s’est dit préoccupé par la censure dans les universités québécoises, où «une poignée de militants radicaux essaient de censurer certains mots et certaines œuvres».

Donnant en exemple la controverse de l’Université d’Ottawa, où une professeure avait été suspendue pour avoir utilisé le «mot en n» à l’automne dernier, le premier ministre a annoncé que son gouvernement agira rapidement pour protéger la liberté universitaire et la liberté d’expression.

«La liberté d’expression fait partie des piliers de notre démocratie. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on risque de voir la même censure déborder dans nos médias, dans nos débats politiques. On ne voudra plus rien dire», a-t-il écrit.