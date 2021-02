Quoi surveiller cette fin de semaine?

La fête des amoureux

Sortez les cœurs, les cupidons et les chocolats, c’est dimanche la Saint-Valentin ! Mais les célébrations seront là aussi bouleversées par la pandémie et les règles sanitaires. Dans toutes les régions en zone rouge, on ne peut pas aller au restaurant dans les salles à manger, ce qui bouleverse un peu les habitudes. Les Québécois devraient dépenser environ 20 % de moins ce 14 février, selon les estimations de la compagnie d’assurance HelloSafe.

N’empêche, c’est l’occasion de réinventer une autre de nos habitudes, ne serait-ce qu’en encourageant les restaurants de son quartier avec une commande à emporter. Mieux (ou pire ?) : tentez de devenir vous-même le cuisinier de votre repas cinq services. L’intelligence vous fait craquer ? Pourquoi pas une petite partie de Scrabble avec votre tendre moitié — quoiqu’une dispute sur l’utilisation d’un nom propre soit si vite arrivée.