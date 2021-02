1 Marc (nom fictif), d’origine haïtienne, est préposé à l’entretien ménager et infirmier de formation. «Tout ce qu’on a ici est éphémère quand on n’est pas résident. Je travaille dans un CIUSSS, oui c’est stable, mais je suis encore demandeur d’asile. À tout moment, il se peut que je perde ça si on refuse ma demande. Et il y a tous les dangers et les risques si je retourne [dans mon pays].» Adil Boukind Le Devoir