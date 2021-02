Les résultats d’Air Canada

Le transporteur aérien Air Canada annonce aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre. La compagnie vient de recevoir le feu vert d’Ottawa pour l’acquisition de Transat A.T., et il en sera certainement question lors de l’annonce.

Dans le dernier mois seulement, Air Canada a procédé à deux séries de mises à pied, une de 1700 emplois à la mi-janvier et une de 1500 autres postes plus tôt cette semaine. Les effets de la pandémie et des mesures sanitaires resserrées seront aussi en filigrane des résultats.