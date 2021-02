Couvre-feu contesté

Le fondateur du Bloc Pot, Marc-Boris St-Maurice, détaillera aujourd’hui son recours devant la Cour supérieure visant à déclarer inconstitutionnel le couvre-feu en vigueur au Québec en ce moment.

St-Maurice, un ancien membre du groupe Grimskunk, estime que le gouvernement du Québec « a outrepassé la loi habilitante en décrétant le couvre-feu, en plus de limiter de façon injustifiée le droit à la liberté garanti par nos chartes et la Constitution. »

Ce recours, estime-t-il, est « réfléchi et rigoureux », et serait utile non seulement dans la situation actuelle, mais pour d’éventuelles crises du genre.