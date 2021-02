Connais-tu bien les carnavals du monde?

Différentes hypothèses circulent à propos de l’étymologie du mot « carnaval ». En italien,carne signifie « viande ». « Quant à la seconde partie du mot, vale, elle désigne une expression latine de salutation qui se traduit en français par “porte-toi bien !” ou “adieu” »,indique le Réseau des archives du Québec. Le mot carnevale signifierait ainsi « adieu à la bonne chère » ou « adieu à la viande » avant les privations du carême. La viande représentait alors le gras mangé lors des jours dits… « gras ». Avant les 40 journées de carême, période de jeûne précédant la fête de Pâques des catholiques, sept jours gras permettaient de faire bombance sans retenue. Le Mardi gras était le dernier de ces jours fastes.

Qu’on parle du carnaval ou de Mardi gras, ces célébrations sont l’occasion de lâcher son fou, de se déguiser, de danser et de déguster des plats traditionnels. On raconte qu’au Moyen Âge, se costumer permettait de transgresser les codes sociaux. Les moins nantis pouvaient s’habiller comme les riches et les hommes, en femmes.

Pourquoi autant de carnavals en février et en mars ? Tout simplement parce que le calendrier en vigueur pendant l’Antiquité romaine débutait en mars. Quand la religion chrétienne a gagné du terrain, la tradition d’une fête pour marquer la fin de l’hiver est restée.