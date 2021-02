Une annonce sur le « principe de Joyce »

La communauté de Manawan sera au cœur d’une annonce de financement fédéral, faite par le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller. L’objectif sera de faire progresser la mise en œuvre du « principe de Joyce ».

Le Grand Chef de la nation attikamek, Constant Awashish, et le chef du Conseil des Attikameks de Manawan, Paul-Émile Ottawa, seront de l’annonce.

Le « principe de Joyce » est ainsi nommé en souvenir de Joyce Echaquan, décédée le 28 septembre 2020 à l’hôpital de Joliette. C’est un appel à l’action qui vise à garantir « des systèmes de santé et de services sociaux plus sécuritaires et exempts de discrimination pour les Autochtones à travers le Québec et le Canada ».