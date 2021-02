COVID-19 : Québec et Ottawa en points de presse

Au lendemain de l’assouplissement partiel des mesures sanitaires au Québec, le premier ministre François Legault sera en conférence de presse à 13 h, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Il pourrait revenir sur son « petit déconfinement », et certainement parler de la vaccination.

L’approvisionnement en vaccins reste une longue et pointue épine dans le pied de Justin Trudeau, qui voit ses arrivages se réduire comme peau de chagrin. Le premier ministre sera en point de presse à 11 h 15, ce matin. Il n’a toujours pas annoncé à quel moment entrerait en vigueur la quarantaine supervisée pour les voyageurs qui reviennent au pays.