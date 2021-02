Six régions orange

Le défi 28 jours promulgué par le gouvernement Legault le 1er octobre 2020 tire à sa fin avec un peu de retard, en cette seconde semaine de février de 2021, pour les restaurateurs de six régions. Il sera désormais possible de s’attabler aux restaurants du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Même si aucun barrage routier n’est prévu pour empêcher les citadins des zones rouges du sud du Québec de fréquenter les établissements nouvellement ouverts des zones orange, ce qui est interdit, élus et restaurateurs de ces régions ne craignent pas leur invasion.