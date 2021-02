Quoi retenir de la fin de semaine?

Et une autre pour les arts vivants

Au même moment, les artistes et travailleurs du milieu culturel ont également manifesté au centre-ville de Montréal pour rappeler l’importance des arts vivants dans la société québécoise. Depuis presque un an, ils sont absents de la scène, réduits à l’isolement, et ne peuvent pas avoir de contact avec le public en raison de la pandémie.

«La manifestation est la seule possibilité pour nous d’exister actuellement dans la sphère publique», a affirmé Hugo Fréjabise, l’organisateur de l’événement intitulé «Ceci n’est pas un spectacle».