Une manifestation en appui à Camara

Plusieurs dizaines de manifestants ont scandé leur appui à Mamadi III Fara Camara devant le quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dimanche.

En plus de demander « justice pour Camara », divers groupes présents ont aussi demandé la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement du Québec et le définancement du SPVM. Des représentants du mouvement Black Lives Matter et de la Coalition pour le définancement de la police ont pris la parole devant le groupe presque entièrement masqué.

Mamadi III Fara Camara est ce Montréalais qui a passé six jours en prison à cause d’une erreur sur la personne, suite à une attaque envers un policier. Le SPVM s’est officiellement excusé, après avoir disculpé l’homme, vendredi. Tandis que le véritable suspect est toujours en liberté, des résultats de tests d’ADN ont démontré qu’il est innocent, a confirmé le chef du SPVM.

« On demande une responsabilisation des policiers. Que les politiciens considèrent sérieusement la question de définancer la police », explique au Devoir l’organisatrice Marlihan Lopez. Derrière elle, une grande banderole indique « Defund la police ».

De la musique a clos les discours, transformant une partie de la rue en piste de dance, vers 16 h.