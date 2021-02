La grand-messe du football

C’est ce dimanche qu’a lieu le Super Bowl, la grand-messe du football américain. Et ce sera un match entre le vieux routier et la jeune sensation.

D’un côté, les Buccaneers de Tampa Bay sont portés par le vétéran quart-arrière Tom Brady, pour qui c’est une dixième présence à l’ultime match de la saison. Il a déjà six victoires au Super Bowl à sa fiche, et en espère une septième. De l’autre, les Chiefs de Kansas City tenteront de défendre leur titre avec l’aide de leur vedette Patrick Mahomes.

Le spectacle sera aussi en marge de la joute sportive. On pourra y entendre deux créateurs inspirés par le tumulte social, notamment racial, aux États-Unis. D’abord, on pourra revoir la jeune poète Amanda Gorman, découverte lors de la cérémonie d’intronisation de Joe Biden. Elle lira un texte écrit pour l’occasion. À la mi-temps, le Canadien The Weeknd offrira une performance qu’il a promis être respectueuse pour les téléspectateurs. Très populaire, il n’a toutefois pas l’habitude d’être « grand public » dans ses mises en scène.