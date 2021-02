9 Montréal, 4 février 2021 | Le Québec franchit ces jours-ci le cap douloureux de 10 000 décès associés à la COVID-19. « Jeudi en fin d’après-midi, on me demande des images de cimetière pour accompagner un article sur le sujet du deuil. Il me restait quelques minutes pour voir une lueur de lumière qui se couchait sur le mont Royal. Le cimetière était fermé alors j’ai dû grimper à un arbre… et retrouver un peu ma jeunesse ! » Jacques Nadeau Le Devoir