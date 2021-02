Procès de Michel Venne: la plaignante ne serait ni fiable ni crédible, plaide la défense

La décision de la présumée victime de Michel Venne de remettre aux policiers un enregistrement altéré de sa conversation avec Lise Payette pèse lourd sur sa crédibilité, a déclaré la défense vendredi.

Cela dénote « une capacité de modifier les faits pour les rendre conformes à sa perception de la vérité », a fait valoir l’avocate Lida Sara Nouraie dans sa plaidoirie vendredi matin. « C’est préoccupant, Monsieur le Juge », a-t-elle aussi lancé.

Lors du dépôt de sa plainte contre Michel Venne, la présumée victime avait remis aux policiers l’enregistrement d’une conversation avec Lise Payette en 2017 où il était question de ses allégations contre l’ancien journaliste du Devoir.

Or, la défense a découvert que cet enregistrement avait été modifié de telle sorte qu’on ne puisse pas s’en rendre compte, a souligné Me Nouraie. Les modifications, a-t-elle ajouté, portaient sur des thèmes qui ne supportaient pas la version des faits de la plaignante : la non-amitié entre Lise Payette et Michel Venne, les allusions au fait que la jeune femme avait, elle-même, rédigé la lettre disculpant l’accusé, la volonté de l’ex-ministre d’aider la jeune femme, etc.

« Il n’y a pas un iota de preuve démontrant que M. Venne s’est servi de Mme Payette pour l’inciter à écrire une lettre niant les gestes », a-t-elle également affirmé.

Doute raisonnable

La plaignante est « prompte à l’exagération et à remplir ses trous de mémoire selon le message qu’elle veut livrer », a aussi dit Me Nouraie.

À ses yeux, les incohérences dans son témoignage, ses trous de mémoire et les « manipulations » évoquées plus haut ne permettent pas de respecter le critère de l’absence de doute raisonnable nécessaire à une inculpation.

L’avocate s’est en outre référée aux décisions des tribunaux prises dans les dossiers d’Éric Salvail et de Gilbert Rozon, qui ont tous deux remporté leurs procès dans des dossiers d’agression sexuelle ces derniers mois, notamment grâce à ce critère du doute raisonnable.

M. Venne fait face à des accusations d’agression et d’exploitation sexuelles pour des gestes qui auraient été commis à l’été 2008, en marge de l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM). La plaignante, qui était âgée de 17 ans à l’époque, a affirmé dans son témoignage qu’il avait tenté de toucher ses parties génitales devant l’endroit où elle logeait et qu’il lui avait touché la cuisse dans un taxi en marge de l’événement. En raison de son âge au moment des faits, une ordonnance de non-publication nous empêche de divulguer son identité.

Sur les attouchements en tant que tels, la défense estime que l’incident du taxi est « invraisemblable », notamment en raison de la présence de l’épouse de l’accusé. Quant à celui survenu en soirée devant la résidence de la plaignante, elle indique que la jeune femme a cru à tort que l’accusé lui faisait des avances et que ce dernier n’a jamais touché ses parties génitales. Son témoignage « manquait de franchise » et « comprenait des distorsions », au dire de l’avocate de Michel Venne.

Les plaidoiries doivent se poursuivre vendredi après-midi avec la présentation de la Couronne.

D’autres détails suivront.