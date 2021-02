Rassemblements religieux: les juifs hassidiques ont gain de cause

Le Conseil des juifs hassidiques du Québec obtient gain de cause devant la Cour supérieure. La juge Chantal Masse tranche que le maximum de 10 personnes pouvant se réunir dans un lieu de culte s’applique à chaque salle d’un lieu de culte qui bénéficie d’un accès direct à la rue et non à chaque édifice religieux.

La juge dit fonder son jugement sur l’interprétation administrative du terme « lieu de culte » — qui réfère à « toute salle d’un édifice de culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles de ce même lieu » — et non sur la base « d’atteintes alléguées [aux] droits constitutionnels [des juifs hassidiques] ».

Dans la décision de 53 pages, la juge Masse ajoute que le gouvernement « a la possibilité » d’adopter une règle de droit différente ou encore de limiter « la nation de “lieu de culte” à une seule adresse ». Elle mentionne qu’« il s’agit d’une question d’opportunité qu’il lui revient d’évaluer ».

Le jugement est tombé en fin de matinée vendredi alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, tenait un point de presse. « Vous me l’apprenez, a-t-il répondu à un journaliste qui lui demandait de réagir au jugement. On va vous revenir parce que je voudrais en prendre connaissance avec nos juristes pour voir ce qu’on va faire. »

Dans un communiqué émis peu après, le Conseil des juifs hassidiques du Québec s’est dit « très, très soulagé » par ce jugement. « Notre croyance en Dieu a des implications dans notre vie civile. Les autorités ont donc l’obligation d’en tenir compte quand ils mettent en place des mesures si contraignantes qu’elles nous empêchent, pratiquement, d’exercer notre culte », est-il écrit.

Le Conseil ajoute que les membres de sa communauté « continueront à respecter toutes les mesures de santé publique ordonnées par les autorités ».

Avec Mylène Crête