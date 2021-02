Le DPCP défend son rôle dans l’affaire Camara

Le dépôt d’accusations contre Mamadi III Fera Camara s’est fait dans les règles de l’art, s’est défendu vendredi le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Selon ce dernier, il n’est « pas exceptionnel » que des accusations soient déposées « même lorsqu’un dossier n’est pas complet ».

« Il est courant que l’enquête policière se poursuive et que les policiers et le DPCP continuent leur réflexion sur le dossier, en gardant l’esprit ouvert quant aux nouveaux éléments de preuve susceptibles de se présenter », écrit la porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier.

Elle rappelle qu’un procureur doit être convaincu qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation à la lumière du dossier qui lui est soumis par les policiers. Le procureur « doit conserver cette conviction tout au long des procédures. S’il perd cette conviction, il doit arrêter les procédures », fait-elle valoir.

En dressant une chronologie des événements ayant mené à l’arrestation de M. Camara, puis à son accusation, Me Roy-Cloutier explique avoir reçu le 29 janvier en avant-midi une demande du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’intenter des procédures contre M. Camara.

« Avec la preuve disponible à ce moment, notamment des témoignages et les informations relatives à la scène de crime […], M. Camara [a comparu] », mentionne-t-elle.

L’agent Vig a été sauvagement attaqué le 28 janvier dernier après avoir intercepté un automobiliste sur le boulevard Crémazie, en bordure de l’autoroute Métropolitaine à Montréal. M. Camara est bel et bien celui qui a été arrêté par le policier, mais contrairement à ce qui a été avancé par les autorités, il n’a pas été l’auteur de l’altercation, mais plutôt un des témoins de celle-ci.

Tôt le matin du 3 février, les images d’une caméra du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont été transmises au DPCP. « Le DPCP en vient à la conclusion qu’il n’est plus possible de soutenir les accusations à l’égard de monsieur Camara. En conséquence, ce même jour, un arrêt des procédures est ordonné, permettant [sa] libération immédiate », souligne Me Roy-Cloutier.