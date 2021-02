Pornhub devant le comité de l’éthique

Des représentants de l’entreprise montréalaise MindGeek, derrière le géant de la pornographie en ligne Pornhub, seront devant le comité de l’éthique de la Chambre des communes, aujourd’hui.

Selon une motion du comité déposée en décembre dernier, le p.-d.g. de MindGeek, Feras Antoon, et le directeur des opérations de l’entreprise, David Tassillo, ont été invités à venir témoigner « pour expliquer l’incapacité de l’entreprise à interdire les vidéos de viol et autres médias illégaux de son site ».

Une action collective a récemment été déposée par des résidents du Québec et de l’Ontario. Ils estiment que l’entreprise a engrangé des profits grâce à la présence d’images provenant d’exploitation sexuelle de mineurs et de contenu publié sans autorisation. Le New York Times s’est aussi penché sur le sujet.