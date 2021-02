L’affaire Camara est d’une «complexité exceptionnelle», plaide le SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a défendu jeudi matin le travail d’enquête qui avait mené au dépôt d’accusations graves contre Mamadi Camara. L’événement survenu le 28 janvier dans Parc-Extension est d’une « complexité exceptionnelle », plaide ainsi le directeur du SPVM, Sylvain Caron.

L’expression employée par M. Caron se lit à deux reprises dans un court communiqué de quatre paragraphes publié en fin d’avant-midi. Le SPVM et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (le DPCP), se trouvent au centre d’une vive controverse entourant le traitement subi par M. Camara, un universitaire sans histoire accusé à tort de tentative de meurtre contre un policier.

Le corps de police montréalais explique jeudi que « bien qu’un suspect ait été appréhendé le jour même de l’événement [soit Mamadi Camara], les enquêteurs du SPVM ont déployé toutes les méthodes et stratégies d’enquêtes habituelles, et ce dans un souci de recherche de vérité et de justice dans le cadre sa mission de sécurité publique ».

Le directeur du service de police affirme que les « enquêteurs travaillent sans relâche depuis l’événement à élucider ce qui est arrivé ».

Concernant le coup de théâtre survenu la veille au Palais de justice de Montréal — M. Camara a été libéré sur-le-champ alors qu’il devait subir son enquête sur remise en liberté —, le SPVM indique que « le travail en continu des enquêteurs a permis [mercredi] de faire une nouvelle analyse des éléments de preuve ne permettant plus de soutenir des accusations envers le suspect initialement appréhendé ».

Sans donner d’autres détails, on soutient que « les images vidéo à l’étude ne sont pas à elles seules disculpatoires. À l’heure actuelle, la combinaison de tous les éléments de preuve nous permet d’envisager la présence d’une personne additionnelle sur la scène de l’événement, le soir du crime. »

Vendredi, la version du SPVM voulait qu’un automobiliste intercepté en lien avec une infraction au Code de la sécurité routière s’en soit pris physiquement à un policier dans le secteur de Parc-Extension. Le SPVM rapportait « une altercation lors de laquelle le policier aurait été désarmé et blessé », mais ne pouvait préciser s’il avait été atteint par un projectile.

M. Camara a été arrêté après avoir lui-même alerté le 911. Il clamait son innocence depuis le début. C’est finalement l’analyse plus poussée d’une vidéo d’une caméra du ministère des Transports qui a disculpé M. Camara.

À Québec, les partis d’opposition ont réclamé jeudi que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) fasse la lumière sur les événements, ce que le ministre de la Justice n’a pas écarté. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera un point de presse sur la question en début d’après-midi. Elle s’était dite « troublée » par les événements mercredi. L’opposition officielle à l’Hôtel de Ville réclame pour sa part une enquête indépendante.

De la discrimination systémique ?

Pour la Ligue des Noirs du Québec, le cas Camara est un exemple flagrant de « discrimination systémique », et « une preuve supplémentaire que le système a tendance à vite accuser rapidement un homme noir de tous les maux, et ce, même s’il n’était qu’un témoin ».

« La réalité brutale est connue de la plupart des personnes racialisées : se présenter devant la police comme témoin est un risque lorsque l’on fait partie de la minorité visible », soutient la Ligue dans un communiqué publié jeudi.

« En l’absence de la moindre preuve et même d’un témoin indiquant que Mamadi Camara aurait pu être coupable, le système a pesé sur l’accélérateur pour l’accuser à toute vitesse », estime la Ligue des Noirs.

D’autres détails suivront.