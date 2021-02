Vols redirigés

Le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi dernier la prochaine mise en place d’une quarantaine supervisée aux frais des voyageurs, dans le but de décourager les Canadiens à quitter le pays. De plus, depuis dimanche, les vols vers les Caraïbes et le Mexique sont suspendus chez Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing.

À partir d’aujourd’hui, tous les vols internationaux seront forcés de passer par l’un des quatre aéroports désignés, soit Vancouver, Toronto, Montréal et Calgary. Pour l’instant, les voyageurs arrivant dans ces quatre aéroports pourront prendre leur vol de connexion pour atteindre leur destination finale. Mais quand la quarantaine surveillée entrera en vigueur, ils devront rester dans ces villes avant de poursuivre leur route.