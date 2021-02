En Alberta, quatre cas de variants ont été détectés dans une crèche

Les services de soins en santé albertains sont en alerte depuis que 4 cas de variants particulièrement contagieux ont été détectés dans une crèche. La province redoute une accélération de la propagation du virus dans la province alors que le nombre total de variants s’élève à 57 cas.

« La raison pour laquelle nous sommes plus inquiets, c’est que ces variants sont plus contagieux et se propagent plus facilement que l’original », a déclaré durant son point presse du 2 février la médecin hygiéniste en chef Dre Hinshaw.



Depuis plusieurs mois, l’apparition de ces variants et leur propagation suscitent beaucoup d’inquiétude et soulèvent nombre d’interrogations dans la province et ce à juste titre.

« Ces souches infecteront davantage de personnes dans un délai plus court et pourraient rendre plus de gens gravement malades et les tuer, même si les taux de mortalité des variants sud-africain et brésiliens sont les mêmes que ceux de la souche originale », explique Noël Gibney, ancien médecin hygiéniste en chef de l’Alberta et coprésident un comité consultatif de la COVID-19, formé avec l’Association du personnel médical de la zone d’Edmonton.

57 variants depuis début janvier

Depuis début janvier, « nous avons trouvé 50 variants provenant d’Angleterre et 7 en provenance d’Afrique du Sud, pour un total de 57 », a décompté Dre Hinshaw. La grande majorité de ces variants proviennent de personnes de retour de voyage contre huit qui ne sont pas sorties de la province.

De son côté Noël Gibney évalue que « la variante britannique est environ 50 % plus contagieuse et présente un taux de mortalité plus élevé de 35 % ».

L’équipe des services de soins en santé est à pied d’œuvre afin de réaliser quotidiennement les analyses nécessaires. « La province examine 300 échantillons par jour de ces variants, et effectue un séquençage génétique complet sur 400 échantillons par semaine pour trouver d’autres mutations ou variations de la COVID-19. », a poursuivi Dre Hinshaw.

Mais, chaque variant semble avoir ses propres particularités comme le stipule Noël Gibney. Par exemple, « le variant sud-africain fait partie des plus contagieux et les personnes ayant déjà été infectées par la souche originale peuvent être réinfectées, même si elles ne sont généralement pas aussi malades la seconde fois ». Aux dires du spécialiste le vaccin serait sans effet sur ce dernier contrairement au variant brésilien sur lequel il marcherait bien.

Craintes d’une troisième vague

En attendant, la médecin en chef, Deena Hinshaw a tenu à se faire rassurante sur le cas des variants en expliquant que la transmission communautaire des mutations n’était pas très répandue. Le coronavirus d’origine reste la souche dominante en Alberta. Selon elle, chaque test positif effectué dans le cadre du programme pilote frontalier de la province est soumis à un dépistage pour traquer le variant. Depuis, vingt-huit cas ont pu être détectés grâce à ce test.

La médecin en chef de la santé publique du Canada Dre Theresa Tam, a déclaré le 2 février que près de 150 cas de ces variants ont déjà été confirmés à travers le Canada, alors même que le nombre total de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser.

Les meilleures mesures de lutte contre ces virus consistent à maintenir des restrictions strictes en matière de santé publique et à vacciner le plus grand nombre de personnes possible dans les plus brefs délais mettent de l’avant Dre Hinshaw et Dr Gibney. Pour rappel, l’Alberta a appris voilà une semaine du gouvernement fédéral qu’elle sera à cours de 63 000 vaccins d’ici la fin mars. Ce qui ne facilite pas le processus de vaccination.

L’assouplissement proposé concernant certaines restrictions en Alberta, comme la réouverture prévue le 8 février de certains commerces, est mal vue par certains praticiens comme Noël Gibney. « Elle entraînera une troisième grande vague d’infections fin mars, qui dépassera de loin tout ce que nous avons vu en Alberta aujourd’hui », prévoit-il.

En attendant, la province enregistre 6,912 cas actifs, 556 sont à l’hôpital dont 97 en soins intensifs. En l’espace d’une journée 13 personnes sont décédées dont un jeune de 27 ans originaire de la zone d’Edmonton. Le nombre de décès s’élève actuellement à 1660. En date du 1er février, 7,899 tests ont été administrés en l’espace d’une journée.