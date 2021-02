Les mesures pour les JO

Les autorités japonaises le répètent depuis un certain temps : les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu « quoi qu’il arrive », comme l’a répété mardi son comité d’organisation. La question, donc, devient : comment ?

Aujourd’hui a d’ailleurs lieu la présentation par les organisateurs des JO de Tokyo de nouveaux détails sur leurs mesures face au coronavirus. On y parlera assurément de « bulles », et de distanciation, et peut-être de la présence du public à cette grande manifestation sportive.